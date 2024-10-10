大賞に輝いたシェーン・グロス氏の作品。セイブヒキガエルのオタマジャクシの群れを捉えている＝カナダ・バンクーバー島/Shane Gross/Wildlife Photographer of the Yeaロンドン（ＣＮＮ）今年の野生生物写真家コンテストで、セイブヒキガエルのオタマジャクシの群れを捉えた幻想的な水中写真が大賞に輝いた。主催者の８日の発表によると、受賞作はカナダの写真家シェーン・グロス氏が撮影した「生命の群れ」。過去最高となる５万
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