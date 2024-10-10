中国の商業公演、第３四半期は興行収入４１・１％増大型洞窟式没入型演劇「楽動敦煌」の一場面。（9月25日撮影、敦煌＝新華社配信/張暁亮）【新華社北京10月10日】中国の芸能関連業界団体、中国演出行業協会は9日、今年第3四半期（7〜9月）の全国商業公演速報を発表した。商業公演の公演数（娯楽施設での公演を除く）は前年同期比16.3％増の17万3300回だった。興行収入は41.1％増の208億1千万元（1元＝約21円）、観客動員数は17.