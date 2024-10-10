静岡県藤枝市で車のナンバープレートを盗んだ疑いで、男4人が10月10日、再逮捕されました。警察はこの4人を、SNSなどのつながりで犯行を行う”トクリュウ＝匿名・流動的組織犯罪グループ”とみて捜査を進めています。 窃盗の疑いで再逮捕されたのは、自称・兵庫県姫路市安田に住む無職の男（29）、広島県広島市生まれで住所不定無職の男（26）、愛知県江南市生まれで住所不定無職の男（28）、大阪府羽曳野市生