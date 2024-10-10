アメリカンダイニングレストラン「トマト＆オニオン」では、2024年10月10日から創業45周年を記念した「創業祭」を開催しています。お食事券4000円分が入った福袋！創業45周年「創業祭」の内容は、以下の通り。１、オリジナルグッズ入り福袋販売トマオニオリジナル福袋を、10月10日から販売します（なくなり次第終了）。価格は4000円。店頭販売のみ。福袋の予約はできません。また、購入後の返品は不可。【福袋内容】・トマト＆オニ