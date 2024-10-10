Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2024年10月10日は、吸引掃除と水拭きに対応したAnker（アンカー）のロボット掃除機「Eufy RoboVac G30 Hybrid」や、手が届きにくいフロントガラス奥の汚れまで落とすCarmate （カーメイト）の車内窓用ワイパー「C100 エクスクリア