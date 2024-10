Metaが運営するソーシャルネットワーキングサービスのThreadsとInstagramで、問題のない投稿やアカウントが削除されたり制限されたりする問題が多発していると、IT系ニュースサイトのThe Vergeが報じました。Instagram and Threads moderation is out of control - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/10/9/24266096/instagram-threads-moderation-account-post-deleted-limited伝えられるところによると、Threadsでは「Threa