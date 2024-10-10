■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）10/7、NYダウ▲398ドル安、41,954ドル2）10/8、NYダウ＋126ドル高、42,080ドル3）10/9、NYダウ＋431ドル高、42,512ドル【前回は】相場展望10月7日号米国株: 雇用統計の強さでインフレ再点火の可能性強まる、株価には負日本株: 149円台乗せと円安が進行、中国株高もあって本日は急伸か●2．米国株：小麦・原油価格の上昇で、インフレの芽が膨らみ、金利上昇のリスク1）小麦、