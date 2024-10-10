巨人が４年ぶり４８度目（１リーグ９度含む）のリーグ優勝を達成し、球団創設９０周年の節目を飾った。担当記者が選んだ各選手のベストゲームを深掘りする。◆６月２３日巨人４―３ヤクルト（東京ドーム）［勝］船迫１勝［敗］ヤフーレ４勝６敗［Ｓ］バルドナード１勝２敗８セーブ［本］ヘルナンデス４号２ラン（ヤフーレ・３回）西川１号３ラン（赤星・４回）今季初白星を知ったのは、試合後にロッカーへ戻ってか