全日本空輸（ANA）は、国際線機内Wi-Fiによる無料テキストメッセージサービスの提供を、10月9日午前1時から開始した。プレミアムエコノミークラスとエコノミークラスで、SNSやメールでのテキスト通信を無料化した。対象となるテキストメッセージアプリはLINE、WhatsApp、iMessage、Google Chat、Facebook Messengerなど。ブラウザを閲覧する場合は有料となる。ボーイング777-300ER型機の「THE Room」非搭載機は除外される。ファー