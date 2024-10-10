◆米大リーグ・地区シリーズパドレス０―８ドジャース（９日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャースが９日（日本時間１０日）、１勝２敗と後がない状況で迎えた地区シリーズ第４戦の敵地・パドレス戦で勝利した。ブルペンゲームで投手陣が踏ん張って快勝。対戦成績を２勝２敗のタイに戻して逆王手をかけ、地区シリーズ突破＆リーグ優勝シリーズ進出は１１日（同１２日）の第５戦に持ち越されることになっ