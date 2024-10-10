東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 国内企業物価（9月）08:50 結果0.0% 予想-0.3%前回-0.2%（前月比) 結果2.8% 予想2.3%前回2.6%（2.5%から修正）（前年比) ※要人発言やニュース 【中国】 中国人民銀行 706億ドルの流動性を提供する「スワップファシリティ」設立、状況に応じてさらに拡大する可能性 モルガンスタンレー 12日の財政省会見は財政パッケ&