【ソウル聯合ニュース】韓国の金龍顕（キム・ヨンヒョン）国防部長官は１０日、日本の中谷元防衛相と初めてテレビ会談を行った。韓国国防部によると、金氏は「韓日両国は価値と利益を共有する重要なパートナーであり、両国の国防交流や協力拡大のため随時、意思疎通しながら緊密に協力していきたい」と呼びかけた。中谷氏は両国の防衛交流・協力を強化するため、協力していく考えを示した。両氏は北朝鮮の核・ミサイル能力が