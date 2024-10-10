◆米大リーグ・地区シリーズパドレス０―８ドジャース（９日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）パドレス・松井裕樹投手（２８）が９日（日本時間１０日）、地区シリーズ第４戦の本拠地・ドジャース戦でポストシーズン（ＰＳ）初のマウンドに上がった。０―８と８点ビハインドの９回に７番手で登板し、１回１安打無失点だった。先頭の４番・マンシーから９２・５マイル（約１４８・９キロ）直球で見逃し三振を