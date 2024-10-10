オレフィーチェは、試着に特化した新形態のポップアップイベント「ジュエルーム」を2024年10月26日(土)・27日(日)に名古屋で開催します。 オレフィーチェ「ジュエルームin名古屋」  イベントタイトル： ジュエルームin名古屋イベント詳細： https://www.orefice.jp/blogs/sp_articles/sp20241007開催日時： 2024年10月26日(土)・27日(日)12時00分〜19時00分(最終入場18時00分)会場： 愛