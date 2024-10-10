◇ナ・リーグ地区シリーズ第4戦パドレス0―8ドジャース（2024年10月9日サンディエゴ）パドレスのディラン・シース投手（28）が9日（日本時間10日）、本拠でのドジャースとの地区シリーズ第4戦に先発登板。5日の第1戦から中3日での登板となったが、1回2/3を4安打3失点でKOされた。打線も無得点と沈黙して0―8で完敗し、ドジャースに2勝2敗の五分に持ち込まれた。第5戦は移動日を挟み、11日（同12日）にドジャースタジアムで