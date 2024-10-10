NTT QONOQ Devices（以下、コノキューデバイス）は、先月発表した同社製XRグラス「MiRZA（ミルザ）」を10月16日から発売する。「MiRZA」は、企画から設計・開発、製造まで全てを国内で行っている“JAPAN MADE”のXRグラス。Snapdragon AR2 Gen 1を世界ではじめて（同社調べ：6月時点）搭載した、スマートフォンと無線接続するメガネ型デバイスで、高機能でありながら軽量でストレスフリーなかけ心地とケーブルレスでユーザーの動き