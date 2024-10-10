中谷元防衛相は１０日、韓国の金龍顕国防相とテレビ会談を行った。早期訪韓に向けた調整を申し入れ、協力していくことで一致。日韓や日米韓の連携を推進する方針を確認した。会談後、中谷氏は記者団に「今後とも引き続き韓国側と緊密に意思疎通を図っていきたい」と強調した。日本の防衛相が前回訪韓したのは２０１５年１０月で、当時も中谷氏が防衛相だった。