球団発表…ヤクルトは8人目の戦力外ヤクルトは10日、西田明央捕手に来季の契約を結ばないこと通達したと発表した。プロ14年目の今季は1軍で24試合に出場し、打率.136だった。2010年ドラフト3位で北照高から入団。2016年には自己最多となる74試合に出場し、打率.243、7本塁打25打点をマークしていた。9月30日に第1次戦力外通告期間が始まり、ヤクルトは嘉弥真新也投手、尾仲祐哉投手、三ツ俣大樹内野手、育成の近藤弘樹投手、
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