【ダビデ像】 2025年3月発売予定 価格：3,080円 【おにぎりプラモ】 2025年3月発売予定 価格：1,870円 StudioSYUTOはプラモデル「ダビデ像」と「おにぎりプラモ」を2025年3月に発売する。価格は「ダビデ像」が3,080円。「おにぎり」が1,870円。販売はグッドスマイルカンパニー。