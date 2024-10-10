秋元康氏プロデュースの昭和歌謡男性グループ「SHOW―WA」が、初の写真集を12月25日に発売する。タイトルは「最後の恋人」。海や川やバーベキューなど、6人と一緒に旅行を楽しめるような内容。等身大で無邪気な姿を詰め込んだ一冊となっている。