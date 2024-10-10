10月13日に京都競馬場で行われる、第29回秋華賞(3歳・牝・GI・芝2000m)の出走馬・騎手が確定した。 オークス馬チェルヴィニア(牝3、美浦・木村哲也厩舎)はC.ルメール騎手、桜花賞馬でオークス2着のステレンボッシュ(牝3、美浦・国枝栄厩舎)は戸崎圭太騎手。 アドマイヤベル横山武史クイーンズウォーク川田将雅クリスマスパレード石川裕紀人コガネノソラ丹内祐次ステレンボッシ