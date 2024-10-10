３０００人以上の応募が集まった「夢をあきらめるな！オーディション」から誕生した秋元康氏プロデュースの昭和歌謡＆ポップスグループ・ＳＨＯＷ―ＷＡ（ショウワ）待望の１ｓｔ写真集「最後の恋人」が、１２月２５日に発売される。同グループは、昭和歌謡を令和の時代にリバイバルさせ、日本を元気にさせるべく、「夢をあきらめるな！オーディション」で３０００人以上の中から選ばれた６人から構成される秋元氏プロデュー