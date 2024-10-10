◆米大リーグ・地区シリーズパドレス０―８ドジャース（９日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャースがパドレスとの地区シリーズ第４戦を制して２勝２敗のタイに持ち込み、ファンは大興奮だ。大谷翔平投手（３０）が９日（日本時間１０日）、１勝２敗と後がない状況で迎えた地区シリーズ第４戦の敵地・パドレス戦に「１番・指名打者」でフル出場。適時打を放つなど３打数１安打１打点、２四球だった。チ