◇フェニックスリーグ阪神―日本独立リーグ選抜（2024年10月10日SOKKEN）先発した阪神・西純矢投手（23）は6回3安打無失点と好投した。0―0の2回2死から連打を浴びて一、三塁のピンチを招いたものの、最後は二飛に抑えて先制点を与えなかった。西純は前回登板9月27日くふうハヤテ戦（ちゅーる）に先発し5回無失点だった。