『ゴールデンカムイ』© 野田サトル／集英社2014年より「週刊ヤングジャンプ」で連載され、2022年に完結した漫画「ゴールデンカムイ」がついに登場！この記事の漫画は本サイトでご覧いただけます『ゴールデンカムイ』（集英社）。書影をクリックすると「ヤンジャン！」サイトにジャンプします明治末期の北海道。日露戦争を生き残り、「不死身の杉元」と呼ばれた元軍人・杉元佐一は、アイヌの少女・アシㇼパ、網走監獄の