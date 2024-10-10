「友近の日本いい宿惚れる宿」芸能界屈指の旅好き友近が、全国のお宿を徹底調査！今回の舞台は、観光客数全国1位の「東京」です。＜出演＞友近近藤春菜（ハリセンボン）＜ご紹介した施設＞【東京豊洲 万葉倶楽部】今年２月豊洲にオープン！天空の温泉足湯に新鮮な海鮮が食べ放題の最新お宿・スーペリアツイン１泊朝食付き1人19,800円〜※１泊朝食付き・２名様１室利用時１人当たりの料金（入湯税・宿泊税別）※宿泊日やプラ