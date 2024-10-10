イオン九州は軟調。９日取引終了後に発表した３～８月期連結決算は売上高が前年同期比３．９％増の２６２０億９４００万円、営業利益が同４８．２％減の２８億１９００万円だった。売り上げ構成比の高い食料品が堅調だったものの、新規出店による先行投資や人件費の増加などが利益面で重しとなった。大幅な減益となったことが嫌気されている。 出所：MINKABU PRESS