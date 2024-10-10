[香港 １０日 ロイター] - 中国国家統計局は、人口の変動を「正確に」把握し、より良い経済・社会政策を立案するため、１０日から全国的な標本（サンプル）調査を実施すると発表した。１１月３０日まで行う。２０２３年にも同様の調査を実施した。中国は２３年に２年連続で人口が減少。当局は出生数押し上げに取り組んでいる。調査は都市部と農村部に焦点を当てる。社会のあらゆる部門が調査に「積極的に支持・協力」しなけれ