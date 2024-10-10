12日の第5戦はドジャースタジアムで行われる【MLB】ドジャース 8ー0 パドレス（日本時間10日・サンディエゴ）ドジャースは9日（日本時間10日）、敵地で行われたパドレスとの地区シリーズ第4戦に8-0で勝利した。大谷翔平投手は「1番・指名打者」で先発出場し、負ければ終戦の大一番で3打数1安打1打点、2四球をマークした。ポストシーズンの打率.250。チームは12安打8得点で完封勝ちし、対戦成績を2勝2敗に。3年ぶりのリーグ優勝決