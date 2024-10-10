ベルメゾンより、「スヌーピー」デザインのファブリックボックス2個セットが登場！口に針金入りで形をきれいにキープしやすく、内側はラミネートコーティング仕様で汚れを拭き取りやすいボックスです☆ ベルメゾン「スヌーピー」ファブリックボックス2個セット  価格：各3,290円（税込）カラー：2色（ブルーセット・ベージュセット）サイズ：幅約23×奥行約18×高さ約14cm販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾ