◆米大リーグ・地区シリーズパドレス０―８ドジャース（９日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が９日（日本時間１０日）、１勝２敗と後がない状況で迎えた地区シリーズ第４戦の敵地・パドレス戦に「１番・指名打者」でフル出場し、適時打を放つなど３打数１安打１打点、２四球だった。チームはブルペンゲームで投手陣が踏ん張って快勝。対戦成績を２勝２敗のタイに戻して逆王