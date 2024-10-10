ベルメゾンより、「ムーミン」デザインの鯖江製クリアグラスとリーディンググラスが登場！型押しがあしらわれた、栃木レザー製のメガネケース付きです☆ ベルメゾン「ムーミン」鯖江製クリアグラス・リーディンググラス＆栃木レザー製メガネケース  価格：各15,900円（税込）度数：度なし・＋1.00・＋1.50・＋2.00・＋2.50レンズの可視光線透過率：90％レンズの紫外線透過率：1.0％以下UVカット率：約99％以上サイ