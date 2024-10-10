タレントの所ジョージが、テレビ東京のバラエティ番組『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ!』(毎週金曜20:00〜)にコメントを寄せた。所ジョージ同番組は20年目突入、放送枠を11日より毎週金曜20時へ移行。枠移行初回は的場浩司、生駒里奈をゲストに迎え『20年目に突入だよ! 今日から20時スタート! そこんトコロ2時間スペシャル』を放送する。「開かずの金庫」企画では、的場がロケに初参戦し、興奮。過去開けてきた約250