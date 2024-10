Microsoftは10月8日(米国時間)、「Locally saved Word files with capitalized file extensions or # in the title may be deleted after save - Microsoft Support」において、Wordを閉じる際にドキュメントファイルが削除される不具合を修正したと発表した。以前に伝えた不具合発生時の情報は「Microsoft Wordにファイルを削除する不具合発生中 | TECH+(テックプラス)」から確認することができる。Locally saved Word files wi