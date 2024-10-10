◆第７２回府中牝馬Ｓ・Ｇ２（１０月１４日、東京競馬場・芝１８００メートル、１着馬にエリザベス女王杯の優先出走権）追い切り＝１０日、栗東トレセン札幌記念９着からの巻き返しを期すモズゴールドバレル（牝５歳、栗東・藤岡健一厩舎、父オプティマイザー）は、ＣＷコースで力強く伸びた。オリーボーレン（３歳１勝クラス）、アルーリングウェイ（５歳オープン）と３頭併せを行い、オリーボーレンを２馬身半先に見る形でス