◆第８５回菊花賞・Ｇ１（１０月２０日、京都競馬場・芝３０００メートル）＝１週前追い切り、１０月１０日、美浦トレセンセントライト記念を快勝したアーバンシック（牡３歳、美浦・武井亮厩舎、父スワーヴリチャード）は、ルメールとコンビ継続で、菊花賞制覇を目指す。１週前はセントライト記念前の追い切りに騎乗した石神深一騎手を背にＷコースへ。精神面に課題はあるが、この日は僚馬がスタート地点から逃避する場面にも