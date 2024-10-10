「ナ・リーグ・地区シリーズ、パドレス０−８ドジャース」（９日、サンディエゴ）５回戦制の第４戦が行われドジャースが大勝し、２勝２敗のタイに持ち込み逆王手をかけた。ロサンゼルスに戻る１１日（日本時間１２日）の第５戦勝者がリーグ優勝決定シリーズに進出する。ドジャースはブルペンデーで、中継ぎ右腕のブレイシアが先発。計８投手の継投で、強打のパドレス打線を完封した。投手８人以上による完封リレーはポストシ