脚本家の三谷幸喜氏が１０日、フジテレビ系「ぽかぽか」にＶＴＲ出演。ＮＨＫ大河ドラマ「鎌倉殿の十三人」で抜てきした歌舞伎俳優の坂東彌十郎に最大級の賛辞送った。彌十郎は２０２２年の「鎌倉殿の十三人」で主人公・北条義時（小栗旬）の父・北条時政を怪演し、大ブレーク。その後、「クロサギ」や「ＶＩＶＡＮＴ」など連続ドラマに引っ張りだことなっている。三谷氏は、彌十郎のブレークについて、「『鎌倉殿の十三人』