ドジャースの大谷翔平投手（３０）は９日（日本時間１０日）に敵地サンディエゴでのパドレスとのナ・リーグ地区シリーズ第４戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、２回に右前適時打を放ち、３打数１安打１打点、２四球だった。チームは８―０で大勝、２勝２敗のタイにしてロサンゼルス最終決戦に持ち込んだ。相手先発は右腕キング。初回先頭はカウント２―２からの５球目、真ん中やや高めの９８・８マイル（約１５９キロ）のフォー