ミニストップは10月11日から、「とろけるフォンダンショコラ」を国内のミニにストップ店舗で発売する。また、10月8日からは、期間限定で値段はそのまま「チーズスフレプリン」にホイップクリームを乗せた商品も販売している。温かいフォンダンショコラと冷たいソフトクリームバニラの「温冷」を楽しめるスイーツ。チョコレートにはカカオ収穫後60日以内に仕立てた「60DAYSチョコレート」を使用、ベトナム国内で60日で仕上げること