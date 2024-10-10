【『装甲騎兵ボトムズ』 パッケージアート集】 11月29日 発売予定 価格：4,950円 小学館クリエイティブは、書籍「『装甲騎兵ボトムズ』 パッケージアート集」を11月29日に発売する。価格は4,950円。 本書はTVアニメ「装甲騎兵ボトムズ」放映当時に旧タカラが販売した「SAK」シリーズに加え、ウェーブ、バンダイ、マ