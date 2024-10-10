【MODEROID ナイキック】 【MODEROID オーガスII オルソン・スペシャル】 予約開始：10月11日12時 発売日・価格：未定 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ナイキック」と「MODEROID オーガスII オルソン・スペシャル」を10月11日12時より予約を開始する。発売日と価格は共に未定。 今回同社公式X