１０日前場の香港マーケットは、主要８２銘柄で構成されるハンセン指数が前日比８７１．１３ポイント（４．２２％）高の２１５０８．３７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３６２．８８ポイント（４．９３％）高の７７２８．４７ポイントと３日ぶりに急反発した。売買代金は１７７１億４０４０万香港ドルとなっている（９日前場は２４１８億１４５０万香港ドル）。中国の追加経済対策に対する期