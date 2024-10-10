●パドレス0−8ドジャース○＜現地時間10月9日ペトコ・パーク＞ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（30）が現地時間9日、パドレスとの地区シリーズ第4戦に「1番・指名打者」で先発出場。第2打席で適時打を放つなど、チームの快勝に貢献した。パドレスの先発は中3日の右腕・シース。初回の第1打席は二ゴロ。続く2回表の第2打席は二死一・三塁のチャンスで迎えると、アウトコースの変化球を捉え、強烈な打球は一