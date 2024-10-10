●パドレス0−8ドジャース○＜現地時間10月9日ペトコ・パーク＞ロサンゼルス・ドジャースが現地時間9日、パドレスとの地区シリーズ第4戦に快勝し、対戦成績を2勝2敗の五分に戻した。ドジャース打線は初回、ベッツのソロ本塁打で先制すると、2回には二死一・三塁のチャンスで大谷翔平がアウトコースの変化球を捉え、一二塁間を破る右前適時打を放った。3回には地区シリーズ無安打だったスミスがバックスクリーンへ2