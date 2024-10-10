ビザ・ワールドワイド・ジャパンは10日9日〜10月16日、「2024 MAMA AWARDS presented by Visa ご招待キャンペーン」を実施する。2024 MAMA AWARDS presented by Visa ご招待キャンペーン「2024 MAMA AWARDS」は、11月22日と23日に日本・大阪の京セラドーム大阪で開催される世界最大級のK-POP授賞式。キャンペーン期間中、Visaの公式Xアカウントをフォローし、対象の投稿をリポストすると、抽選でペア10組を同授賞式に招待する。&#1