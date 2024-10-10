大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2024年10月9日（水）（日本時間10日）MLB サンディエゴ・パドレス 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠ペトコ・パーク＞ 崖っぷちに立たされたスター軍団が意地を見せた。 大谷翔平（30）が所属するドジャースとパドレスの対戦となったナショナル・リーグディビジョンシリーズ第4戦はドジャースの強力打線が爆発。8-0で快勝した。 試合前、ドジャ&#12540