バルチック海運指数=10/09時点=6週間ぶり1800ポイント台割れ バルチック海運指数 1799（前日比：-3.28%） ハンディマックス・インデックス 717（前日比：0.28%） パナマックス・インデックス 1457（前日比：1.11%） ＊バルチック海運指数はハンディマックス、パナマックス、ケープサイズなど船舶のサイズごとの海上運賃指数をまとめた総合指数。