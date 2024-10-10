バルチック海運指数=10/09時点=6週間ぶり1800ポイント台割れ バルチック海運指数 1799（前日比：-3.28%） ハンディマックス・インデックス 717（前日比：0.28%） パナマックス・インデックス 1457（前日比：1.11%） ＊バルチック海運指数はハンディマックス、パナマックス、ケープサイズなど船舶のサイズごとの海上運賃指数をまとめた総合指数。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 被害者反論 斉藤妻のSNS大荒れか
- 2. 緊急入院...三上アナ急死の真相
- 3. 尿で「がん発見」調査で衝撃事実
- 4. 神経疑う 前山剛久の動画に批判
- 5. スポーツカーが木激突 男性死亡
- 6. ロケバス内での出来事 全容証言
- 7. 萩生田氏のX謝罪...堀江氏が嘲笑
- 8. 現実と差? 木村拓哉のCMに指摘も
- 9. 中国政府 日本の中国人に脅迫か
- 10. ヘリから生コン800キロ落下 新潟
- 1. スポーツカーが木激突 男性死亡
- 2. ロケバス内での出来事 全容証言
- 3. 中国政府 日本の中国人に脅迫か
- 4. ヘリから生コン800キロ落下 新潟
- 5. 袴田さんを犯人視か 検事に抗議
- 6. 陰部露出しランニング 校長の男
- 7. 妻夫木 隠してきた「不調」告白
- 8. 太陽フレア発生 通信障害の恐れ
- 9. 名古屋の2遺体「両親を殺した」
- 10. 指詰めを保険で? 山口組幹部逮捕
- 1. 杉田水脈氏に議員資格なし 声明
- 2. 最低賃金1500円 恥ずかしい公約
- 3. 与野党「政治とカネ」巡り攻防 衆院解…
- 4. 杉田水脈議員 自民公認外される
- 5. 長時間スマホで指変形 衝撃写真
- 6. 萩生田氏側 ひろゆき氏に謝罪
- 7. 自民党 森下千里氏の公認を発表
- 8. 安易に交配「ミックス犬」に賛否
- 9. 元兵庫知事に身の危険? 不安の声
- 10. コスタコーヒー新製品 14日発売
- 1. ノーベル文学賞発表 初の韓国人
- 2. 日本の不思議な習慣？外国人驚き
- 3. アマゾン川 水位が史上最低に
- 4. 飛行中に機長が急死 トルコ航空
- 5. 先祖は日本 韓国議員の主張物議
- 6. 「最高の職場」サムスン1位陥落
- 7. 「台湾は領土の一部」中国が反発
- 8. 文化遺産が日本に流出 韓国主張
- 9. モンスター級ハリケーン 米上陸
- 10. ヒマラヤで3日間遭難 奇跡の救助
- 1. 尿で「がん発見」調査で衝撃事実
- 2. サイゼ 秋グランドメニュー改定
- 3. 任天堂の目覚まし時計 抽選に
- 4. 大手が勝ち組レッドバロンを買収
- 5. 中国の株式市場 株価の高騰続く
- 6. セブン&アイが社名変更を発表
- 7. ヤバい不動産屋 見分ける神質問
- 8. 国税庁 相続税裁判で完敗のワケ
- 9. 「お客様の声」店員に強烈な苦情
- 10. ヨーカ堂 ネットスーパー撤退へ
- 1. Netflixが月額料金を値上げ
- 2. 任天堂が突如発売 不思議な時計
- 3. できたー！ 1/72スケールの「F-4Jファ…
- 4. シューズで人気のOnからバッグが新登場…
- 5. [iPhone駆け込み寺]【iPadOS 18新機能…
- 6. 「PayPay」、ポイントの獲得状況をグラ…
- 7. 【トレビアン】任天堂ファンの4コマ漫…
- 8. 0円国際電話を考え付いた経緯
- 9. 1.2cm 世界で最も薄いケータイ
- 10. トランスコスモス、LINEビジネスコネク…
- 1. 男子テニスのナダル 引退を表明
- 2. 大谷翔平の激怒は「最高だった」
- 3. 平野佳寿の「男気払い」話題に
- 4. 大谷激怒 まさかの珍事でアウト
- 5. 藤田菜七子 虚偽の申告が発覚
- 6. つり目写真投稿で炎上 大会断念
- 7. 藤田菜七子を騎乗停止に JRA発表
- 8. 日本アニメ好き選手の私服が話題
- 9. フリーマン欠場「全身に痛み」
- 10. モラタがうつ病告白 移籍の一端
- 1. 被害者反論 斉藤妻のSNS大荒れか
- 2. 緊急入院...三上アナ急死の真相
- 3. 神経疑う 前山剛久の動画に批判
- 4. 萩生田氏のX謝罪...堀江氏が嘲笑
- 5. 現実と差? 木村拓哉のCMに指摘も
- 6. 「ナダル引退」勘違いの声が続出
- 7. 浅草キッド「活動休止」を発表
- 8. 業界人が「見たくない」秋ドラマ
- 9. ジャンポケ再始動「面白くない」
- 10. 赤西仁「Mステ」逃走事件の真相
- 1. 「元カノの今」知った男性の後悔
- 2. 会った日にホテル 41歳の婚活
- 3. コストコ 売切れ続出で即買必至
- 4. スタバ新作「メラ メーラ フラペチーノ…
- 5. 賛否の太眉 メイクのプロが解説
- 6. 着回し力高い 無印の万能ベスト
- 7. 実は毒親? 義両親の行為で気づく
- 8. 秋クールドラマ おすすめ5選
- 9. 母の見舞い 急に現れた兄に失望
- 10. 40代以上が履くべきシニア靴3選