衆議院の解散から一夜明け、今月27日の投開票に向けて事実上の選挙戦がスタートしました。きのう自民党で非公認が決まった候補者は“背水の陣”で選挙戦に挑みます。4人が立候補する予定の東京21区。けさ、東京・八王子市の駅前で街頭演説を始めたのは、自民党で外務副大臣などを務めた小田原潔・前衆議院議員です。その小田原氏、けさは“自民党”という言葉を一度も使いません。自民党から非公認になった 小田原潔氏「そり