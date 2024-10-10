■MLB地区シリーズ第4戦パドレス 0ー8 ドジャース（日本時間10日、ペトコ・パーク）ドジャース・大谷翔平（30）が地区シリーズの第4戦、敵地でのパドレス戦に「1番・DH」で出場し、3打数1安打1打点2四球。ドジャースは継投策が的中し、パドレス打線を無失点に抑えて快勝、2勝2敗のタイとし、ロサンゼルスでの最終戦へ持ち込んだ。1勝2敗と崖っぷちに追い込まれたドジャース、前日の試合後、大谷は「後がないとか、感覚自体が今